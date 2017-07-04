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AK Parti'den 15 Temmuz açıklaması!

AK Parti'den 15 Temmuz açıklaması!.17930
  • Giriş : 04.07.2017 / 11:08:00
  • Güncelleme : 04.07.2017 / 11:04:59

AK Parti Milletvekili Mahir Ünal, anma programına ilişkin açıklama yaptı.

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AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek anma programına ilişkin partisinin genel merkezinde bilgi verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenleyecekleri anma programlarına ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor. "Biz 15 temmuz7un yıldönümünde de bir anma bir hatırlanma senbolü olarak tabii ki demokrasi nöbeti tutacağız" diyen Ünal'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Bu milletin o gece ölümüne kendi demokrasisini nasıl müdafaa ettiğini gördük. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile demokrasi nöbetleri başlamıştı, onun işareti ile de bitti. Biz sokakta yok edilmek istenen demokrasimizi 15 Temmuz gecesi kurtardık. Gezi'de on binlerce insanın sokağa çıkması üzerine CHP, 20 milyon oy almış hükümetin meşruiyetini sorgulamaya açtı. 81 ilde etkinliklere katılacağız.

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