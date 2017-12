AK Parti'den o madde için açıklama

Hükümetten açıklama geldi. Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamenin içerisinde bulunan madde ile ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan açıklama geldi.Ünal'a dün yayınlanan 696 sayılı KHK'nın 121'inci maddesini oluşturan "15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı" hükmü soruldu.Söz konusu düzenlemenin sadece 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahını kapsadığını söyleyen Ünal, şunları kaydetti:"Düzenleme 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Terör eylemleri ifadesi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması nedeniyle yazılan bir unsurdur. Sonrasındaki eylemleri hiçbir şekilde kapsamamaktadır. Darbeye göğsünü siper eden kahraman insanların ülkelerini korumalarından dolayı onlara dönük herhangi bir hukuki sorumluluk doğmasın diye bu düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeyi bugünkü terör eylemleriyle ilgili gibi göstermek dezenformasyondur.KHK'daki cümlede tarihler yazıyor. Devamından kastedilen 16 Temmuz sabahıdır. Diğer terör olaylarını kapsayan bir ifade yasa yapım tekniği açısından orada mevcut değil. Ülkesini darbecilerden korumak için sokağa çıkan darbeye direnen insanları kapsadığı çok açık."Konuyla ilgili eleştirileri "kara propaganda" olarak nitelendiren Ünal, "İç savaş vs söz konusu değil. Buradan felaket tellallığı çıkarmasınlar. Bu yalanları yapanların ne yaptıkları ortadadır. Birisi bir söz söylediğinde önce söze sonra söyleyene bakın.Türkiye'de bir kargaşa bekleniyor vs söz konusu değil. Alınan karar son derece açık ve net. Birilerinin başka anlamlar çıkarmasını kabul etmiyoruz" diye konuştu.Ünal konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:"O gece darbeciler suç üstü yakalandı. Bir kısmı hakkında gerekli hüküm verildi bir kısmı yargılanmaya devam ediyor. Kimin darbe yapmaya, kimin engellemeye çalıştığı belirlendi. Burada bilinmeyen bir şey varmış gibi bir durum söz konusu değil. Kimin darbeci olduğu kimlerin hangi eylemlerde bulunduğu kamera görüntülerinden tutun da ifade tutanaklarına kadar tespit edilmiş durumda. Belirsiz bir durum söz konusu değil.Bu düzenleme son derece sarih. O gece gerçekleşenler üzerinden konuşuyoruz. Daha önce yapılan düzenlemeyle darbeyi engellemeye dönük asker, emniyetçi ve kamu personelinin yanına o gece ülkesini korumak için sokağa çıkanların eklenmesi normal. Burada hangi amaç güdülmüştür. Ülkesini korumak için sokağa çıkan kimselerin hukuki kovuşturma görmemesi için bu yapılmıştır. Bu da son derece doğaldır."Ünal, tek tip kıyafet düzenlemesine ilişkin düzenlemeye yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:"ABD, Almanya, İngiltere'de uygulanan bir uygulama. Darbe girişiminden sonra FETÖ mensuplarına dönük halkın açık bir talebi doğrultusunda bu konu gündeme geldi. Adalet Bakanlığı örnekleri inceleyerek meseleyi hukuki bir zemine oturtmuştur. AİHM masumiyet karinesinin ihlalini değerlendirirken yargılama sürecinin geneline bakmaktadır. Burada bir meseleyi değerlendirirken öncelikli olarak meselenin talepler, ihtiyaçlar, özgürlükler konusunda değerlendirmesi yapılır."Erken seçim iddialarını da kesin bir şekilde reddeden AK Parti Sözcüsü, "Biz seçimi tarihinde yapacağız. Erken seçime her zaman karşıyız. 2019 Mart ayında yerel seçimleri, kasım ayında genel seçimleri yapacağız. Herhangi bir erken seçim söz konusu değil" ifadelerini kullandı.MHP ile ittifak iddialarına da değinen Ünal, " MHP ile doğal bir ittifakımız vardır ama seçim ittifakı teknik bir konudur. Bu şu anda teknik olarak değerlendirilerek konuşulacak bir konu" değerlendirmesini yaptı.KHK'da yer alan taşeron düzenlemesi ile 1 milyondan fazla insanın sorununun çözüldüğünü belirten Ünal, bu düzenlemenin KHK ile yapılmasına yönelik eleştirilere ise şu yanıtı verdi:"Herhangi bir şekilde anayasaya aykırı bir durum olmadığı sürece bu hükümetin tasarrufundadır. Bunu neden böyle yaptınız demek yerine hükümet bu tercihini bu yönde kullanmış demek daha doğru olur."Daha sonradan şehit yakını olduğu belirlenen bir kişinin AK Parti Şırnak İl Kongresi'nde konuşma yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılmaya çalışmasına yönelik "güvenlik zaafiyeti" iddialarına da değindi. Herhangi bir güvenlik zaafiyeti olmadığını dile getiren Ünal, şunları aktardı:"Ben de o esnada oradaydım. Vatandaş bir şehit çocuğu. Güvenlik zaafı söz konusu değil. Salona alınanlar güvenlik kontrolünden geçiriliyor. Cumhurbaşkanımıza gösterilen aşırı bir sevgi gösteri. Kendisiyle konuştum, hareketinin doğru olmadığını söyledim. Elini öpmek istediğini ama kendisine yaklaştığında ne yapacağını şaşırdığını söyledi."