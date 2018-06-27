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AK Parti'den OHAL açıklaması

AK Parti'den OHAL açıklaması.20361
  • Giriş : 27.06.2018 / 14:47:00

AK Parti hükümetinden Olağanüstü Hal ile ilgili açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

AK Parti hükümetinden açıklama var. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün başarısız darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal'in uzamayacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "OHAL sanırım uzamayacak gibi. Bugünkü görüşmede bu konu da gündeme gelebilir" dedi.

Elitaş Habertürk TV’de yaptığı açıklamada, “18 temmuz tarihine kadar hükümet OHAL’in uzatılması yönünde herhangi bir tavsiye içinde bulunmadığı takdirde OHAL’in zaten kendinden uzaması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

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