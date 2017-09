AK Parti'den flaş referandum açıklaması

Ankara'dan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kuzey Irak'ta yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna çok sert bir tepki gösterildi.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum kararına ilişkin sorularını yanıtladı.Dünya kamuoyunda ve Türkiye'de, referandumun yapılmaması için mutabakatın bulunduğuna işaret eden Elitaş, bölgeyi çok yakından ilgilendiren kuzey Irak'taki referandumun, Irak'ın toprak bütünlüğü ve Irak içindeki mini, mikro devletlerin oluşması ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili önemli sorunları da beraberinde getireceğini söyledi.Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu nedenlerden dolayı Türkiye'nin geleceği ve menfaatleri açısından AK Parti Grubu olarak böyle bir referandumun doğru olmadığını, şiddetle karşı çıktığımızı ifade etmek istiyoruz. O bölgede komşularımızda, Suriye'de, Irak'ta olsun, hangi bölgede olursa olsun herhangi bir etnisiteye, herhangi bir mezhebe bağlılık çerçevesinde olursa olsun bu ülkelerin toprak bütünlüğünü bölmekle ilgili yapılacak her türlü ayrışma, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasıyla ilgili olumsuzlukları doğuracaktır. O anlamda bunu Kuzey Irak'taki referandumun sadece Barzani tarafından yapılacak bir referandumla nihayete ereceğini düşünemeyiz; Irak içerisindeki mikro devletlerin ortaya çıkması ve bu bölgenin artık kontrol edilemez hale gelmesiyle birlikte olumsuz sonuçlar doğuracağını her zaman ifade etmek istiyoruz. Yoksa orada yapılacak referandumun bir etnik yapıyla ilgili olma anlamında karşı çıkış değil, toprak bütünlüğü ve bölgenin, Ortadoğu bölgesinin ve en yakın komşu olan Türkiye'nin gelecekle ilgili sorunlarına bir kıvılcım olmaması adına bu referanduma şiddetle karşı çıkıyoruz. Çünkü buradaki parçalanmışlık, bölünmüşlük, mikro, küçük devletleri de beraberinde getirecek ve bunlar bölgede kontrol edilemez, anarşizme hakim kılmış terörist devletlerin oluşmasına fırsat verecektir. Bu anlamda hem dünyadaki ülkelerin yüzde 100'e yakın kısmı, hem de bu bölgedeki komşu ülkeler referanduma şiddetle karşı çıkıyor. AK Parti milletvekilleri, AK Parti Grubu ve hükümetimiz buna karşı çıkıyor."Elitaş, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin, kendi bölgesindeki durumunu garanti altına alabilmek, kendi iç dinamiklerindeki olumsuzluğu bertaraf edebilmek için referanduma sarılarak, muhalefeti susturma gayreti içinde olduğunu belirtti. Elitaş, ancak Barzani'nin kendi geleceğini garanti altına alırken, Türkiye'nin geleceğini huzursuz etmesinin, kabul edecekleri bir durum olmadığının altını çizdi.İsrail'in bölgedeki ve söz konusu referandumdaki rolüne ilişkin bir soruya Elitaş, "Ortadoğu'daki Arap, İslam alemini parçalayarak İsrail'in güçlü bir hale gelmesi, küçülen devletleri kontrol altında tutması daha kolay bir hale geleceği için İsrail menfaatlerine uygun bir yaklaşım. Parçalanmış, mini devletler kurulmuş ve bazılarının taşeron güçler haline gelecek, anarşizmi veya terörizmi destekleyecek, terörist devletlerin oluşmasına imkan sağlayacak bir paylaşım doğru değil." karşılığını verdi.Mustafa Elitaş, Türkiye'nin selametine, 780 bin kilometrekarelik vatan birliğine, bütünlüğüne halel getirecek, yakın vadede oluşabilecek her türlü olumsuzluğu bertaraf etmek Türkiye için vazgeçilmez görevlerden biri olduğunu dile getirdi. Bu görevi de hükümetin icra edeceğine dikkati çeken Elitaş, hükümetin bu konuda alacağı kararı, parlamentodaki temsilciler olarak destekleyeceklerini kaydetti.AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Türkiye'nin, bekasıyla ilgili ortaya çıkabilecek her türlü tehlike karşısında ne gerekiyorsa yapacağını sözlerine ekledi.HABERTURK