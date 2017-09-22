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AK Parti'den flaş referandum açıklaması

AK Parti'den flaş referandum açıklaması.17521
  • Giriş : 22.09.2017 / 11:33:00
  • Güncelleme : 22.09.2017 / 12:31:19

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, referandum açıklaması geldi.

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Ankara'dan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kuzey Irak'ta yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna çok sert bir tepki gösterildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı  referandum kararına ilişkin sorularını yanıtladı.

Dünya kamuoyunda ve Türkiye'de, referandumun yapılmaması için  mutabakatın bulunduğuna işaret eden Elitaş, bölgeyi çok yakından ilgilendiren  kuzey Irak'taki referandumun, Irak'ın toprak bütünlüğü ve Irak içindeki mini,  mikro devletlerin oluşması ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili önemli sorunları da  beraberinde getireceğini söyledi.

Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenlerden dolayı Türkiye'nin geleceği ve menfaatleri açısından  AK Parti Grubu olarak böyle bir referandumun doğru olmadığını, şiddetle karşı  çıktığımızı ifade etmek istiyoruz. O bölgede komşularımızda, Suriye'de, Irak'ta  olsun, hangi bölgede olursa olsun herhangi bir etnisiteye, herhangi bir mezhebe  bağlılık çerçevesinde olursa olsun bu ülkelerin toprak bütünlüğünü bölmekle  ilgili yapılacak her türlü ayrışma, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasıyla ilgili  olumsuzlukları doğuracaktır. O anlamda bunu Kuzey Irak'taki referandumun sadece  Barzani tarafından yapılacak bir referandumla nihayete ereceğini düşünemeyiz;  Irak içerisindeki mikro devletlerin ortaya çıkması ve bu bölgenin artık kontrol  edilemez hale gelmesiyle birlikte olumsuz sonuçlar doğuracağını her zaman ifade  etmek istiyoruz. Yoksa orada yapılacak referandumun bir etnik yapıyla ilgili olma  anlamında karşı çıkış değil, toprak bütünlüğü ve bölgenin, Ortadoğu bölgesinin ve  en yakın komşu olan Türkiye'nin gelecekle ilgili sorunlarına bir kıvılcım  olmaması adına bu referanduma şiddetle karşı çıkıyoruz. Çünkü buradaki  parçalanmışlık, bölünmüşlük, mikro, küçük devletleri de beraberinde getirecek ve  bunlar bölgede kontrol edilemez, anarşizme hakim kılmış terörist devletlerin  oluşmasına fırsat verecektir. Bu anlamda hem dünyadaki ülkelerin yüzde 100'e  yakın kısmı, hem de bu bölgedeki komşu ülkeler referanduma şiddetle karşı  çıkıyor. AK Parti milletvekilleri, AK Parti Grubu ve hükümetimiz buna karşı  çıkıyor."

"TÜRKİYE NE GEREKİYORSA YAPACAK"

Elitaş, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin, kendi bölgesindeki durumunu  garanti altına alabilmek, kendi iç dinamiklerindeki olumsuzluğu bertaraf  edebilmek için referanduma sarılarak, muhalefeti susturma gayreti içinde olduğunu  belirtti. Elitaş, ancak Barzani'nin kendi geleceğini garanti altına alırken,  Türkiye'nin geleceğini huzursuz etmesinin, kabul edecekleri bir durum olmadığının  altını çizdi.

İsrail'in bölgedeki ve söz konusu referandumdaki rolüne ilişkin bir  soruya Elitaş, "Ortadoğu'daki Arap, İslam alemini parçalayarak İsrail'in güçlü  bir hale gelmesi, küçülen devletleri kontrol altında tutması daha kolay bir hale  geleceği için İsrail menfaatlerine uygun bir yaklaşım. Parçalanmış, mini  devletler kurulmuş ve bazılarının taşeron güçler haline gelecek, anarşizmi veya  terörizmi destekleyecek, terörist devletlerin oluşmasına imkan sağlayacak bir  paylaşım doğru değil." karşılığını verdi.

Mustafa Elitaş, Türkiye'nin selametine, 780 bin kilometrekarelik vatan  birliğine, bütünlüğüne halel getirecek, yakın vadede oluşabilecek her türlü  olumsuzluğu bertaraf etmek Türkiye için vazgeçilmez görevlerden biri olduğunu  dile getirdi. Bu görevi de hükümetin icra edeceğine dikkati çeken Elitaş,  hükümetin bu konuda alacağı kararı, parlamentodaki temsilciler olarak  destekleyeceklerini kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Türkiye'nin, bekasıyla ilgili  ortaya çıkabilecek her türlü tehlike karşısında ne gerekiyorsa yapacağını  sözlerine ekledi.

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