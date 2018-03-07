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AK Parti'den Saadet Partisi açıklaması

AK Parti'den Saadet Partisi açıklaması.9465
  • Giriş : 07.03.2018 / 11:28:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Saadet Partisi ile ilgili açıklama yaptı.

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Seçimler için partilerde ittifak hareketliliği yaşanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ittifak görüşmelerin değindi ve Saadet Partisi ile ilgili 'Kapılar kapanmadı' ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV televizyonunda katıldığı programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi ile AK Parti arasındaki görüşmelere değinen Yazıcı, "Çalışmalar çerçevesinde partiler arasında görüşmeler oluyor. Saadet Partisi'ni de dışlamamız söz konusu değil. Bizim ittifak anlayışımız Türkiye'yi kuşatıcı seçmen olarak da 81 milyonu kapsayıcıdır. dedi.

Partiler arasında, siyasi partilerin ittifak yapabilmesine ilişkin düzenlemeyi gerekli kılan bir yapısal dönüşüm projesini Türkiye 2017'de yürürlüğe koymuştur. Yüzde 50+1 oy alınması gerekir. Bunu sağlamak için bir ittifak ortamının oluşması sistemin bir doğal sonucu.

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