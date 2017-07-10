AK Parti, dünyaya FETÖ'yü anlatacak
15 Temmuz'da kanlı bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması için hükümet harekete geçti. AK Parti, ABD ve Avrupa'da hain örgütün gerçek yüzünü anlatacak.
AK Parti bünyesinde 12 Eylül 2015’deki 5. Olağan Kurultay’da oluşturulan İnsan Hakları Başkanlığı, FETÖ’yü anlatmak ve yurt dışındaki insan hakları ihlallerini incelemek için kapsamlı bir çalışma başlatıyor. Çalışma kapsamında, yurt dışında taraflı hareket ederek Türkiye karşıtı raporlar hazırlayan insan hakları kurumlarıyla da bir araya gelinerek doğru bilgilendirilmeleri sağlanacak. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, bugün başlayacak olan çalışmalarını gazetemize anlattı. Kan, şunları söyledi: “Yurt dışındaki çalışmamızın iki boyutu var. Birincisi insan hakları ihlalleri. Kadına yönelik şiddet bütün dünyada problem. ABD ve Avrupa ülkeleri de buna dâhil. Ayrıca çocuk hakları ile alakalı da çalışma yapacağız. Bu ihlallere yönelik raporlar hazırlayacağız.
İkincisi, Türkiye’ye karşı ciddi manada bir algı operasyonu var. Raporlar hazırlanıyor ama bazı raporların hiçbir temel delile dayanmadığını görüyoruz. Sadece yorumlar üzerinden yapılmış. Birkaç gazete haberleri üzerinden hazırlandığını görüyoruz. Bunlarla ilgili biz doğru bilgileri ilgili kurumlara ulaştırmak istiyoruz. Yol haritamızı oluşturuyoruz. Pazartesi günü (bugün) Washington’da darbe kalkışması ile ilgili bir programa katılacağız. Bir konuşmamız olacak. Bu temaslar devam edecek.
Yurtdışına ‘insan hakları’ boyutuyla gideceğiz. 15 Temmuz darbe girişiminde asıl mağdur edilmek istenenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının tamamı olduğunu net bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Bazen karşı tarafın anlaması zor oluyor. Çünkü böyle bir girişimin halk tarafından püskürtülmüş olmasını anlayamıyorlar. Bu manada bizim üzerimize düşen bilgilendirmeyi araştırmayı yapıp sunmak istiyoruz. Pazartesi günü (bugün) startı veriyoruz.”
TRT
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