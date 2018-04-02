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Erdoğan başkanlığında kritik toplantı

Erdoğan başkanlığında kritik toplantı.24143
  • Giriş : 02.04.2018 / 17:42:00
  • Güncelleme : 02.04.2018 / 17:58:39

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti genel merkezindeki toplantı, saat 16.45'te başladı.

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