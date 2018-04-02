Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti genel merkezindeki toplantı, saat 16.45'te başladı.
TRT
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