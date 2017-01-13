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AK Parti Harran İlçe Başkanlığından yılın ilk Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Harran İlçe Başkanlığından yılın ilk Danışma Meclisi Toplantısı.15446
  • Giriş : 13.01.2017 / 12:41:00

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı, 2017 yılının ilk Danışma Meclisi Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

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Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Yahya Topdağ, AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, belediye meclisi üyeleri, mahalle temsilcileri ve diğer teşkilat üyelerinin katılımıyla Harran Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı’nda, geride kalan bir ay içerisinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti’nin yıllardır Türkiye’ye önemli hizmetler yaptığını söyledi. Özyavuz, “Partimizin kurucusu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Harran’daki temsilcileri olarak, partimize yakışır şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz da belediye tarafından yapılan hizmetleri anlattı. Girilmedik mahalle, çalınmadık kapı bırakmadıklarını ifade eden Özyavuz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Harran merkez ve kırsal mahallelerde aralıksız bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

Özyavuz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile de uyum içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Daha sonra toplantı, dilek ve temennilerle son buldu.

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