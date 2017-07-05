Facebook Twitter Rss

AK Parti ile MHP anlaştı

AK Parti ile MHP anlaştı.18145
  • Giriş : 05.07.2017 / 15:55:00

AK Parti ile MHP, anayasa değişikliğine uyum iç tüzük düzenlemesi ile ilgili anlaşmaya vardı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İç tüzük bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti ile MHP'nin anayasa değişikliğine uyum iç tüzük düzenlemesi ile ilgili anlaşmaya vardığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "anayasa değişikliğine uyumlu iç tüzük düzenlenlemesine" ilişkin MHP'ye verdikleri teklifi görüşmek için MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP'nin anayasa komisyonu üyesi Mehmet Parsak  ile Meclis'te bir araya geldi.

Mustafa Elitaş "AK Parti olarak bir hazırlık çalışması yaptık ve bayramdan önce MHP'ye gönderdik. Bugün onların değerlendirmeleri çerçevesinde eleştiri ve katkılarını birlikte görüşüp değerlendireceğiz. İnşallah bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne  iç tüzüğü vermeyi planlıyoruz" dedi

TRT

Ve Emre Mor, Fenerbahçe'ye 'tamam' dedi

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisini sert bir şekkilde eleştiren MHP lideri Bahçeli'ye cevap ver

'CHP'ye PKK ve FETÖ omuz veriyor'

'CHP'ye PKK ve FETÖ omuz veriyor'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulund

 

Başbakan'dan yangın talimatı

Başbakan'dan yangın talimatı

Başbakan Binali Yıldırım, orman yangını ile ilgili açıklama geldi.

Erdoğan'dan talimat: %40'ı değişecek

Erdoğan'dan talimat: %40'ı değişecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partilerde değişim ile ilgili talimatı verdi.

 

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs ile ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu kaç kilo verdi?

Kılıçdaroğlu kaç kilo verdi?

Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde yağmur altında yürüdü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya