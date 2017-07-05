AK Parti ile MHP anlaştı
İç tüzük bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti ile MHP'nin anayasa değişikliğine uyum iç tüzük düzenlemesi ile ilgili anlaşmaya vardığını belirtti.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "anayasa değişikliğine uyumlu iç tüzük düzenlenlemesine" ilişkin MHP'ye verdikleri teklifi görüşmek için MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP'nin anayasa komisyonu üyesi Mehmet Parsak ile Meclis'te bir araya geldi.
Mustafa Elitaş "AK Parti olarak bir hazırlık çalışması yaptık ve bayramdan önce MHP'ye gönderdik. Bugün onların değerlendirmeleri çerçevesinde eleştiri ve katkılarını birlikte görüşüp değerlendireceğiz. İnşallah bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iç tüzüğü vermeyi planlıyoruz" dedi
TRT
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