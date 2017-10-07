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AK Parti kampa giriyor!

AK Parti kampa giriyor!.18823
  • Giriş : 07.10.2017 / 08:16:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. dönem başkanlığındaki ilk kamp bugün başlıyor.

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Yeniden AK Parti Genel Başkanlık koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak AK Parti kampında 10 bakan sunum yapacak.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın isteyen milletvekilleri ile ayrı ayrı bir araya geleceği belirtildi. Kamp nedeniyle Afyon’daki otelin çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Kampın gündemine göre, on bakan çeşitli konularda sunum yapacak. Bu kapsamda, kampın ilk gününde “Ulaştırma Projeleri” konusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Ekonomi Politikaları” konusunda Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Fikri Işık, 15 Temmuz Darbe Girişimi, FETÖ ile mücadele ve güvenlik politikaları konusunda ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli sunum yapacak.

Başta Kuzey Irak ve Suriye olmak üzere dış politika alanında Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, milletvekillerini bilgilendirecek. Aynı şekilde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne yönelik ekonomik kısıtlamalar ve atılacak adımlarla ilgili olarak Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci sunum yapacak. Hükûmetin enerji politikaları konusunda ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak katılımcıları bilgilendirecek.

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