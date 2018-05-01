AK Parti: Karamollaoğlu SP'den aday olamaz
AK Parti Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
AK Parti Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Mustafa Şentop, mecliste grubu bulunmayan ve son seçimlerde %5 oy alamamış Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı açıklayamayacağını belirtti. Şentop, Karamollaoğlu'nun 100 bin imza toplayarak bağımsız aday olabileceğini açıkladı.
AK Parti Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Mustafa Şentop’a göre mecliste grubu bulunmayan Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıklayamaz. Şentop’a göre ayrıca Karamollaoğlu ancak 100 bin imza toplayarak bağımsız aday olabileceğinin de altını çizdi.
AK PARTİ ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞENTOP'TAN İTİRAZ
"Saadet Partisi adayını açıkladı" şeklindeki haberlere AK Parti Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Mustafa Şentop'tan bir itiraz geldi. Saadet Partisi'nin aday gösterebilmesi için mecliste grubu bulunması ya da son seçimlerde %5 oy alması gerektiğinin altını çizen Şentop, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"KARAMOLLAOĞLU SP'NİN ADAYI OLAMAZ BAĞIMSIZ ADAY OLABİLİR"
"Cumhurbaşkanlığına 3 şekilde aday gösterilebilir: 1- TBMM’de Grubu bulunan parti tarafından 2- Son seçimde tek başına veya birlikte %5’i geçen partiler tarafından 3- Yüzbin imza ile."
"Bir kişinin bir siyasi partinin adayı olabilmesi için o siyasi partinin Anayasaya göre aday gösterme imkanının bulunması gerekir. Yani, aday gösterecek siyasi partinin ya TBMM’de grubu bulunmalı ya da son seçimde en az %5 oy almış olmalı."
"Bir siyasi parti üyesi veya yöneticisi yüzbin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilir; buna bir mani yok. Ama o kişi artık bir siyasi partinin adayı değildir; bağımsız adaydır. Henüz imzalar tamamlanmamışsa, sadece aday adayıdır."
"TBMM’de grubu bulunmayan veya son seçimde en az %5 oy almış olmayan bir siyasi partinin adayı olmaz; olamaz. Zira böyle bir parti aday gösteremez."
STAR
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