AK Parti kararını verdi!
Saat 14.50'de Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'ndan (MYKY), önemli kararlar alındı. AK Parti olağanüstü kongresinin 21 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.
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