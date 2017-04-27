AK Parti kongre kararı aldı!

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AK Parti olağanüstü kongrenin ne zaman gerçekleştirileceği bildirildi.
Rus savaş gemisi kaza yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta'yı ziyaret edecek.
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CHP, Anayasa değişikliği referandumu için AİHM'ye gidiyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKPM'nin kararını değerlendirdi.
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