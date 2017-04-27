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AK Parti kongre kararı aldı!

AK Parti kongre kararı aldı!.20762
  • Giriş : 27.04.2017 / 14:44:00

AK Parti olağanüstü kongrenin ne zaman gerçekleştirileceği bildirildi.

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AK Parti olağanüstü kongrenin 21 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

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