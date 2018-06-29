AK Parti Kongresi için flaş açıklama
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Genel Seçimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, AK Parti Kongresi hakkında da bilgi verdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş 24 Haziran seçimlerinin ardından devam eden süreçler ile ilgili merak edilen sorulara cevap verdi. Elitaş açıklamasında “12 Eylül’deki AK Parti Kongresi erkene alınabilir. Muhtemelen Ağustos ayı içinde yapılır. 10 Temmuz’da Meclis Başkan adayımız belli olur. Yeni düzenleme olmazsa OHAL'i Meclis'in uzatma yetkisi yok” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş TBMM önünde açıklamalarda bulundu. Elitaş, yemin törenine kadar istifa eden vekillerin yerine atama yapılamayacağını açıkladı.
Elitaş'ın açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:
Meclis takvimi…
"8 Temmuz'da milletvekili yemin edecek. 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı yemin edecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanının yemini ile hükümetin görevi başlıyor. Meclis Başkanlığı seçimi için adayımız 8 9 Temmuz gibi olabilir. İlk grup toplantısı 10 Temmuz'da yaparız. Şeklen orada belli olur."
İstifa eden vekilin yerine atama olabilir mi?
"Şuan bir milletvekili istifa ederse onun görev yeri boş kalır. Bu YSK'nın kararının farklı yorumlanması ile ilişkili bir durum. Yanlış yorumlamadan kaynaklanıyor."
HÜRRİYET
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