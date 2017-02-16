Ak Parti Konya'dan seçmen listesi ve üniversiteli seçmen uyarısı
İl Başkanlığı, vatandaştan 26 Şubat’a kadar muhtarlıklarda askıda kalacak seçmen listelerini kontrol ederek isimlerinin listede olup olmadığına bakmaları uyarısında bulundu.
16 Nisan Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halk Oylaması için yasal süreç başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Konya İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, seçmen listelerinin 18 Şubat Perşembe günü muhtarlıklarda askıya çıktığı hatırlatıldı.
26 Şubat’a kadar isminizi kontrol ettirin!
16 Nisan’daki referandumda oy kullanabilmek için vatandaşların 26 Şubat’a kadar muhtarlıklarda askıya çıkarılan listelerden isimlerini kontrol etmeleri uyarısında bulunan İl Başkanlığı, listelerde isimleri olmayan vatandaşların ilçe nüfus müdürlüklerine başvurmalarını istedi.
Listelerde isminiz yoksa bunları yapın!
Vatandaşın söz konusu başvuru sırasında su, telefon, doğalgaz, Telekom abonelik sözleşmesi veya faturalardan birini yanında bulundurması gerektiğinin altı çizildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İlçe nüfus müdürlüklerine yaptığınız adres değişikliğine ilişkin belge ve ekleri oturduğunuz ilçe seçim kuruluna teslim edilmesi gerekiyor.”
Üniversiteli seçmene oy uyarısı…
Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Konya İl Teşkilatı’nın yazılı açıklamasında Konya’da öğrenim gören üniversiteli öğrenciler için de bir uyarı var. Buna göre 16 Nisan Pazar günü referandumda oy kullanmak için memleketlerine gitmelerine gerek yok…
Konuyla ilgili yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi; “Öğrenci işlerinden belgeni al, yurtta ya da evde kaldığını gösterir belge ile (kira sözleşmesi – fatura…) nüfus cüzdanınızın aslı ve bir adet fotokopisini alarak ikamet ettiğiniz ilçe nüfus müdürlüklerine gidin. Yurt ya da ev adresinizi asıl ikamet adresi olarak kaydettirin. İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinden adres değişiklik belgesi ile 18 – 26 Şubat tarihleri arasında İl veya ilçe Seçim Kurulu’na başvurduktan sonra oyunuzu üniversitenizin bulunduğu il veya ilçede kullanabilirsiniz…”
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