Ak Parti Konya'dan seçmen listesi ve üniversiteli seçmen uyarısı

Giriş : 16.02.2017 / 11:39:00

AK Parti Konya İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 16 Nisan’da yapılacak Anayasa Değişikliği Halk Oylaması için sürecin başladığı hatırlatılarak seçmen listelerinin de 18 Şubat Perşembe günü askıya çıktığı ifade edildi.