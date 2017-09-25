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AK Parti milletvekili hayatını kaybetti

AK Parti milletvekili hayatını kaybetti.12660
  • Giriş : 25.09.2017 / 19:45:00

AK Parti Gaziantep milletvekili Abdulkadir Yüksel hayatını kaybetti.

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Büyüyen Beşik

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'in, Ankara'da hayatını kaybettiği öğrenildi.  Yüksel kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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