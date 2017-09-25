AK Parti milletvekili hayatını kaybetti
AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'in, Ankara'da hayatını kaybettiği öğrenildi. Yüksel kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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