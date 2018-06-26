AK Parti MKYK Cuma günü toplanacak
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cuma günü toplanacak.
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