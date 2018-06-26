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AK Parti MKYK Cuma günü toplanacak

AK Parti MKYK Cuma günü toplanacak.24143
  • Giriş : 26.06.2018 / 15:44:00

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Cuma günü toplanacak.

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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cuma günü toplanacak.

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