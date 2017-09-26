Facebook Twitter Rss

AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti MKYK toplantısı başladı.12210
  • Giriş : 26.09.2017 / 16:25:00

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Erdoğan başkanlığında toplandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK),  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

YGS-LYS kalkıyor!

Facebook yasaklanıyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İçişleri Bakanı Soylu'nun oğlu evleniyor!

İçişleri Bakanı Soylu'nun oğlu evleniyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu Levent Soylu evleniyor.

AB Bakanı Ömer Çelik, İspanya'ya gidiyor

AB Bakanı Ömer Çelik, İspanya'ya gidiyor

Avrupa Bakanı (AB) Bakanı Ömer Çelik, İspanya'ya gidiyor.

 

Bakan: Referandum kararı faciadır

Bakan: Referandum kararı faciadır

AB Bakanı Ömer Çelik, bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Bangladeş'e gitti

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Bangladeş'e gitti

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bangladeş'e ziyaret gerçekleştirdi.

 

Başbakan açıkladı! Topbaş'ın yerine o gelecek

Başbakan açıkladı! Topbaş'ın yerine o gelecek

Başbakan Binali Yıldırım, İBB Başkanı ile ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan: Yogayla olmaz bu işler!

Erdoğan: Yogayla olmaz bu işler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar ile ilgili eleştirilerde bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya