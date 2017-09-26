AK Parti MKYK toplantısı başladı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
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