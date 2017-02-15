AK Parti MYK toplantısı başladı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantı 4 saat sürdü.
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