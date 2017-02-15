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AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti MYK toplantısı başladı.24278
  • Giriş : 15.02.2017 / 17:28:00

AK Parti MYK Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantı 4 saat sürdü.

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