AK Parti'nin Grup Başkanı belli oldu
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi gün. AK Parti'de Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis Başkanvekili ise Mustafa Şentop olarak belirlendi. Mehmet Emin Akbaşoğlu ise AK Parti Grup Başkanvekili oldu.
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