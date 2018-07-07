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AK Parti'nin Grup Başkanı belli oldu

AK Parti'nin Grup Başkanı belli oldu.18959
  • Giriş : 07.07.2018 / 12:26:00
  • Güncelleme : 07.07.2018 / 13:13:53

AK Parti'nin yeni Grup Başkanı Naci Bostancı olarak belirlendi.

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Büyüyen Beşik

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi gün. AK Parti'de Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis Başkanvekili ise Mustafa Şentop olarak belirlendi. Mehmet Emin Akbaşoğlu ise AK Parti Grup Başkanvekili oldu.

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