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AK Parti'nin komisyon üyeleri açıklandı

AK Parti'nin komisyon üyeleri açıklandı.20762
  • Giriş : 12.01.2018 / 12:09:00

AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak komisyonu üyeleri açıklandı.

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Büyüyen Beşik

AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak komisyonu üyeleri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Başkan Yardımcısı Mahir Ünal olarak açıklandı.

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