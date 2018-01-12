AK Parti'nin komisyon üyeleri açıklandı
AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak komisyonu üyeleri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Başkan Yardımcısı Mahir Ünal olarak açıklandı.
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