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AK Parti referandum için heyet oluşturuyor

AK Parti referandum için heyet oluşturuyor.20762
  • Giriş : 23.01.2017 / 16:48:00

AK Parti, anayasa değişikliği referandumu için harekete geçti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük kavgalara hatta vekillerin yaralanmasına neden olan Anayasa Değişikliği teklifi ile ilgili önemli bir gelişme kaydedildi. AK Parti, referandum için heyet oluşturmaya hazırlanıyor.

AK Parti, çarşamba günü Merkez Karar Yönetim Kurulu’nu toplayacak. Burada Anayasa Değişikliği için bir heyet oluşturulması bekleniyor. Heyetin kimlerden oluşturulacağı, referandumda nasıl bir yol izleneceğinin konuşulacak konular arasında olması planlanıyor. Referandumda siyasilerin halka Anayasa Değişikliği maddelerini tek tek anlatması öngörülüyor.

Kabine değişikliğinin, MKYK’da gündeme gelmesi öngörülüyor.

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