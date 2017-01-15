AK Parti referandum tarihini belirledi
Referandum takvimi netleşmeye başladı. AK Parti, referandum tarihi olarak en uygun tarihi 26 Mart 2017 olarak işaret etti. En geç ise 26 Mart 2017'de yapılmasını istiyorlar.
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