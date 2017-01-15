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AK Parti referandum tarihini belirledi

AK Parti referandum tarihini belirledi.14047
  • Giriş : 15.01.2017 / 22:24:00

AK Parti'nin referandum tarihi belli oldu. İktidar partisi, referandumun 26 Mart Pazar günü en geç de 16 Nisan Pazar günü olmasını istiyor.

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Referandum takvimi netleşmeye başladı. AK Parti, referandum tarihi olarak en uygun tarihi 26 Mart 2017 olarak işaret etti. En geç ise 26 Mart 2017'de yapılmasını istiyorlar.

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