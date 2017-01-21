Facebook Twitter Rss

AK Parti saldırganının kimliği belli oldu!

AK Parti saldırganının kimliği belli oldu!.14171
  • Giriş : 21.01.2017 / 17:06:00

Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti saldırganının kimliği ve örgütü belli oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti saldırganının DHKP-C üyesi olarak poliste kaydı bulunan Şerif T olduğu çıktı. Saldırılarla ilgili olabileceği değerlendirilen 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve Sütlüce’de bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelik yapılan saldırıları gerçekleştiren zanlılardan birinin kimliği tespit edilirken, olayla ilgili bağlantısı olabileceği değerlendirilen 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve Sütlüce’de bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına dün akşam düzenlenen lav silahlı saldırılarla ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri incelemeleri doğrultusunda hareket eden polis ekipleri, saldırıları terör örgütü DHKP-C'nin düzenlediği üzerine yoğunlaştı.

Yapılan saldırıda kullanılan tek atımlık lav roketinden alınan parmak izlerinin, DHKP-C üyesi olarak poliste kaydı bulunan Şerif T ile eşleştiği öğrenildi. Yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sabah saatlerinde İstanbul'da 15 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Dışişleri'nden 'FETÖ raporu' tepkisi

Fenerbahçe'ye kötü haber! Kadro dışı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan ve Başbakan cenaze töreninde

Erdoğan ve Başbakan cenaze töreninde

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı.

Dışişleri'nden 'FETÖ raporu' tepkisi

Dışişleri'nden 'FETÖ raporu' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB İstihbarat Merkezinin FETÖ raporu haberine tepki geldi.

 

Meral Akşener'in ağabeyi hayatını kaybetti

Meral Akşener'in ağabeyi hayatını kaybetti

MHP'li Meral Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer hayatını kaybetti.

Serbest bırakılan HDP'liler gözaltına alındı

Serbest bırakılan HDP'liler gözaltına alındı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP'liler yeniden gözaltına alındı.

 

CHP'de 'gece yarısı' toplantısı

CHP'de 'gece yarısı' toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi, yeni Anayasa değişikliğinin 2. tur oylamasında tüm maddelerin kabul edilmes

MHP'li Yusuf Halaçoğlu'ndan istifa açıklaması

MHP'li Yusuf Halaçoğlu'ndan istifa açıklaması

MHP'li Yusuf Halaçoğlu, hakkında çıkan istifa iddialarına yönelik açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya