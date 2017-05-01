AK Parti toplandı
AK Parti'de önemli gelişmeler yaşanıyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kurucusu olduğu AK Parti'nin başına geçecek. Genel Başkanlık koltuğuna oturacak olan Erdoğan süreci başlatıyor.
Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı, saat 10.40'ta başladı. Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ardından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) toplayacak. AK Parti MKYK'dan AK Parti'nin 3'üncü olağanüstü kongresinin 21 Mayıs'ta yapılması konusunda karar alınacak. Toplantıda, kongre hazırlıkları için MYK'ya yetki verilecek.
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