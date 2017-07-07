AK Parti ve MHP teklifi Meclis'e sundu
AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi iç tüzük değişiklik teklifini Türkiye Büyük Millet Meclis'e sundu. Konuya ilişkin TBMM Başkanı İsmail Kahraman açıklama yaptı.
AK Parti ve MHP içtüzük değişikliğini Meclis Başkanlığı'na sundu. İki parti arasındaki görüşme dün gerçekleşmiş ve yaklaşık olarak 6 saat sürmüştü.
İçtüzükle ilgili olarak TBMM Başkanı İsmail Kahraman şu açıklamalarda bulundu: "İki değerli partimiz katkıda bulundu, gönül ister ki topyekün kabul edilmek suretiyle kısa sürede tamamlanmış olsun. Bütün emeği olanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Grup Başkanlarına, Bahçeli beyefendiye, Binali Yıldırım beyefendiye."
AK Parti ve MHP, dün yapılan TBMM İçzütüğü değişikliği metni üzerinde anlaşmaya varmıştı. Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, görüşmenin yararlı geçtiğini açıklamışlardı
MİLLİYET
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