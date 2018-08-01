Facebook Twitter Rss

AK Parti vekil taburcu edildi

AK Parti vekil taburcu edildi.23182
  • Giriş : 01.08.2018 / 16:51:00

AK Parti Milletvekili Hakkı Köylü, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hakkı Köylü, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Köylü,  Kastamonu'da bir toplantı sırasında rahatsızlandığını ve hastaneye başvurduğunu  söyledi.

Kastamonu Devlet Hastanesinde yaklaşık 15 dakika içerisinde müdahale  edildiğini aktaran Köylü, "Kalp damarlarıma iki tane stent taktılar. Pazartesi  öğlene kadar Kastamonu'nda kaldım. Tedavi çok iyi geçti. Gerçekten çok iyi  müdahale ettiler. Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimi başta olmak üzere  operasyonu gerçekleştiren doktoruma ve personellerine ilgilerinden dolayı çok  teşekkür ederim." diye konuştu.

Kastamonu'da genel sağlık durumunun iyiye gittiğini ancak Sağlık  Bakanlığı tarafından Ankara Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde  tedavisine devam edilmesinin istendiğini ifade eden Köylü, şunları kaydetti:

"Helikopter ambulansla Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine   geldik. Burada yoğun bakıma girdik. Yoğun bakımda bir gece kaldıktan sonra tekrar  servise geçtim. Buradaki arkadaşlar sağ olsunlar çok ilgi gösterdiler.  Başhekimimize, kardiyologlarımıza ve tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum. Sayın  Cumhurbaşkanımız, TBMM Başkanımız, bakanlarımız aradılar, sordular. Hepsine çok  teşekkür ediyorum."

Sağlık durumunun çalışmasına engel olmadığını vurgulayan Hakkı Köylü,  "Şu anda sağlığım gayet iyi durumda ama dinlenmem gerektiğini söylediler. Bir  süre dışarıda hem tedaviye ilaç kullanarak devam edeceğiz hem de biraz kendimizi  daha idareli kullanacağız. Doktorların dediğine harfiyen uyacağız. İnşallah  işimize kaldığımız yerden devam edeceğiz."

TRT

Genç savcının feci ölümü

ÖSYM'den son dakika açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan'dan flaş idam açıklaması

Erdoğan'dan flaş idam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam konusunda çarpıcı sözler sarfetti.

Gri listedeki terörist öldürüldü

Gri listedeki terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tunceli'de düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

 

İçişleri Bakanı gözyaşlarını tutamadı

İçişleri Bakanı gözyaşlarını tutamadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröre mücadele hakkında açıklama yaptı.

Eski milletvekili için TBMM'de tören düzenlendi

Eski milletvekili için TBMM'de tören düzenlendi

Eski milletvekili İsmail Göksel için TBMM'de tören düzenlendi.

 

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü

Şırnak kırsalında saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü.

Osmaniye'de 4,3 büyüklüğünde deprem!

Osmaniye'de 4,3 büyüklüğünde deprem!

Osmaniye'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya