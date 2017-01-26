AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı darp edildi
Akşam saatlerinde bir markette alışveriş yaparken kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darp edilen AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Ortaay, olay sonrası hastaneye giderek darp raporu aldı. Saldırganlar yakalanamadı.
Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi ile Ortaay'ı darp eden kişilerin uzaklaştığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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