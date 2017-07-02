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AK Partili Ahi'ye suikastte flaş gelişme!

AK Partili Ahi'ye suikastte flaş gelişme!.31048
  • Giriş : 02.07.2017 / 13:56:00

Van Özalp'ta hain örgüt PKK tarafından kalleşçe öldürülen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi için operasyon başlatıldı.

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Terör örgütü PKK, Diyarbakır ve Van'da siyasilere saldırdı. AK Parti Diyarbakır Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ve Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi evlerinin önünde kurşunların hedefi oldu. AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ve Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi aynı yöntemle hainler tarafından evinin önünde şehit edildi.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ahi'nin katillerinin yakalanması için başlatılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Aydın Ahi’nin cenazesi bugün Van merkez Hz. Ömer Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Özalp ilçesine bağlı Boğazkesen Mahallesinde toprağa verileceği belirtildi.

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