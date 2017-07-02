AK Partili Ahi'ye suikastte flaş gelişme!
Terör örgütü PKK, Diyarbakır ve Van'da siyasilere saldırdı. AK Parti Diyarbakır Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ve Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi evlerinin önünde kurşunların hedefi oldu. AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ve Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi aynı yöntemle hainler tarafından evinin önünde şehit edildi.
16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ahi'nin katillerinin yakalanması için başlatılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Aydın Ahi’nin cenazesi bugün Van merkez Hz. Ömer Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Özalp ilçesine bağlı Boğazkesen Mahallesinde toprağa verileceği belirtildi.
DİĞER HABERLER
Otomobil kalabalığın arasına daldı!
ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı. Olay yerinde çok sayıda yaralı varken saldırıya terör şüp
Dışişleri'nden tepki: Bunun izahı yok
Ege Denizi'nde Yunan botundan Türk yük gemisine ateş açılmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert te
Soylu: Terör örgütü can çekişiyor
Van'da kalleşçe öldürülen AK Partili Aydın Ahi'nin cenazesine binlerce kişi katıldı. Bakan Soylu da
İstanbul'da dehşet! Otobüs eve çarptı!
İstanbul Ümraniye'de bir halk otobüsü geri geri giderek eve çarptı.
Türkiye'nin planı ABD'yi telaşlandırdı
Türkiye'nin Suriye ile ilgili planı Amerika Birleşik Devletleri'ni telaşlandırdı.
'00.13'te meydanlarda olacağız'
AK Parti'de MKYK'nın devam ettiği sıralarda AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.