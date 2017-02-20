Facebook Twitter Rss

AK Partili Akay uçakta kalp krizi geçirdi

AK Partili Akay uçakta kalp krizi geçirdi.13567
  • Giriş : 20.02.2017 / 15:06:00

AK Partili eski İzmir İl Başkanı Ömer Akay uçakta kriz geçirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


AK Parti eski İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay, bu sabah Ankara'ya giderken uçakta kalp krizi geçirdi.Akay'ın  tedavisi Ankara'da Dışkapısı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

İzmir'de 2010- 2014 yılları arasında AK Parti İl Başkanlığı yapan Ömer Cihat Akay (61) bu sabah Ankara'ya giderken uçakta kalp spazmı geçirdi. Fenalaşan Akay için uçak Ankara'ya acil iniş yaptı. Tedavisi Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren Akay'ın İzmir'de yaşayan ailesi de Ankara'ya gitti.

İstanbul'da doğalgaz patlaması!

Malatya'da FETÖ operasyonunda tahliye

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sabancı Holding CEO'su görevinden istifa etti

Sabancı Holding CEO'su görevinden istifa etti

Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul, görevinden istifa etti.

HDP'li vekil Yıldırım tutuksuz yargılanacak

HDP'li vekil Yıldırım tutuksuz yargılanacak

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım tutuksuz yargılanacak.

 

Fehriye Erdal için flaş karar

Fehriye Erdal için flaş karar

Fehriye Erdal ile ilgili Belçika mahkemesinden önemli bir karar geldi.

İçişleri Bakanlığı: Bin 67 kişi gözaltında

İçişleri Bakanlığı: Bin 67 kişi gözaltında

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.

 

Diyanet'ten ezan uyarısı geldi

Diyanet'ten ezan uyarısı geldi

Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan ezan sesine ilişkin açıklama geldi.

Emniyet uyardı: FETÖ fırsat kolluyor

Emniyet uyardı: FETÖ fırsat kolluyor

Emniyet kaynakları, FETÖ ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya