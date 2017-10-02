Facebook Twitter Rss

AK Partili başkan istifa etti

AK Partili başkan istifa etti.23164
  • Giriş : 02.10.2017 / 12:22:00
  • Güncelleme : 02.10.2017 / 12:20:56

Düzce Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Keleş görevinden istifa etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Daha önce 650 bin TL'ye aldırdığı makam aracıyla gündeme gelen ve FETÖ soruşturması kapsamında damadı tutuklanan Düzce Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Keleş görevinden istifa etti.

Keleş, yapılan eleştirilere, "Tüm belediye başkanları Mercedes’le, Audi ile gelsin, Düzce Belediye Başkanı Passat mı çeksin yanlarına? Böyle mi olsun istiyorsunuz?" demişti.

HÜRRİYET

Bağımsızlık ilan ettiler: 7 kişi can verdi!

Cem Yılmaz'ın sevgilisi Özge hamile mi?

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fransa yangın: 3'ü Türk 5 ölü!

Fransa yangın: 3'ü Türk 5 ölü!

Fransa'nın Mulhouse şehrinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

İncirlik'te 15 Temmuz'a ait kayıtlar kayıp!

İncirlik'te 15 Temmuz'a ait kayıtlar kayıp!

Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nde 15 Temmuz gizemi sürüyor.

 

İncirlik kayıtlarında kayıp 48 saat!

İncirlik kayıtlarında kayıp 48 saat!

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada, İncirlik Üssü'ndeki 48 saatlik kayıtların

Fransa metrosunda bıçaklı saldırı!

Fransa metrosunda bıçaklı saldırı!

Fransa'nın Marsilya şehrindeki bir metro istasyonunda bıçaklı saldırı meydana geldi.

 

Soylu: Çuvala koyar, başını bağlarız

Soylu: Çuvala koyar, başını bağlarız

İçişleri Bakanı Soylu, IKBY'deki referandumla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

İşkence videosu ile ilgili 4 gözaltı

İşkence videosu ile ilgili 4 gözaltı

Olay yaratan işkence videosu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya