AK Partili başkan istifa etti
Daha önce 650 bin TL'ye aldırdığı makam aracıyla gündeme gelen ve FETÖ soruşturması kapsamında damadı tutuklanan Düzce Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Keleş görevinden istifa etti.
Keleş, yapılan eleştirilere, "Tüm belediye başkanları Mercedes’le, Audi ile gelsin, Düzce Belediye Başkanı Passat mı çeksin yanlarına? Böyle mi olsun istiyorsunuz?" demişti.
HÜRRİYET
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