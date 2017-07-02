Facebook Twitter Rss

PKK yine haince saldırdı!

PKK yine haince saldırdı!.23280
  • Giriş : 02.07.2017 / 00:05:00
  • Güncelleme : 02.07.2017 / 08:00:22

AK Parti'nin Van ili Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi öldürüldü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Teröristlerin saldırısına uğradığı öğrenilen AK Partili isim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde mahallesindeki evinde meydana geldi. PKK mensubu 2 kişi akşam saatlerine Ak Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin evine geldi. Ahi'yi dışarı çıkaran teröristler, mahalle dışında 6 el ateş açarak kaçtılar. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Ahi, kurtarılamayıp hayatını kaybetti.

Ahi'nin daha önce de PKK'dan görevini bırakması konusunda tehditler aldığı öğrenildi.

Ankara'da bulunan AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Twitter hesabından, "Nasıl kıydınız bu cana? Özalp ilçe başkan yardımcımız Aydın Ahi terör örgütü PKK tarafından evinde çocuklarının gözü önünde şehit edildi" ifadelerine yer verdi.

Tarkan, Harbiye konserlerinin ilkinde sahnede

Yangın söndüren helikopter suya düştü!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hükümetten provokasyon uyarısı

Hükümetten provokasyon uyarısı

Numan Kurtulmuş, CHP yürüyüşü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kalın: Meclis'te özel oturum yapılacak

Kalın: Meclis'te özel oturum yapılacak

Külliye'den açıklama geldi. İbrahim Kalın, gündeme dair önemli açıklamalar geldi.

 

CHP lideri: Provokasyon duyumu aldım

CHP lideri: Provokasyon duyumu aldım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yürüyüşte yapılabilecek provokasyon ile ilgili uyarıda bulundu.

Kurtulmuş: YPG'ye dünyanın en iyi silahı verildi

Kurtulmuş: YPG'ye dünyanın en iyi silahı verildi

Numan Kurtulmuş, YPG üzerinden Amerika'ya tepki gösterdi.

 

İtiraf ettiler: Türklere haksızlık yaptık

İtiraf ettiler: Türklere haksızlık yaptık

Firari FETÖ’cülere ve PKK’ya kucak açan Almanya'nın Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel günah çıkarttı.

'Milletten yana mısın darbeden yana mı?'

'Milletten yana mısın darbeden yana mı?'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden ana muhalefet partisi CHP'ye yüklendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya