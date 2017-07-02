PKK yine haince saldırdı!
Teröristlerin saldırısına uğradığı öğrenilen AK Partili isim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, akşam saatlerinde mahallesindeki evinde meydana geldi. PKK mensubu 2 kişi akşam saatlerine Ak Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin evine geldi. Ahi'yi dışarı çıkaran teröristler, mahalle dışında 6 el ateş açarak kaçtılar. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Ahi, kurtarılamayıp hayatını kaybetti.
Ahi'nin daha önce de PKK'dan görevini bırakması konusunda tehditler aldığı öğrenildi.
Ankara'da bulunan AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Twitter hesabından, "Nasıl kıydınız bu cana? Özalp ilçe başkan yardımcımız Aydın Ahi terör örgütü PKK tarafından evinde çocuklarının gözü önünde şehit edildi" ifadelerine yer verdi.
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