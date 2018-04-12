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AK Partili Başkan Toptaş hayatını kaybetti

AK Partili Başkan Toptaş hayatını kaybetti.20762
  • Giriş : 12.04.2018 / 11:57:00

Akyaka İlçe Belediye Başanı AK Partili Muhammet Toptaş hayatını kaybetti.

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Sepet Beşik

13 gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden Akyaka İlçe Belediye Başanı AK Partili Muhammet Toptaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Enfeksiyon kaptığı belirlenen Toptaş, durumu ağırlaşınca 3 gün önce ambulans helikopterle Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren Muhammet Toptaş, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yakınları tarafından karayolu ile ilçeye getirilen evli ve 3 çocuk babası Muhammet Toptaş, bugün saat 14.30'da Akyaka Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Akyaka Belediyesi'nden kepçe operatörü olarak emekliye ayrıldıktan sonra ilçede kuyumculuk yapan Muhammet Toptaş, 2014 seçimlerinde AK Parti'den aday olmak istedi. Toptaş, bu isteği kabul görmeyince seçime CHP'den girdi ve başkanlığı kazandı. Toptaş, başkan seçildikten 3 ay sonra AK Parti'ye geçmişti.

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