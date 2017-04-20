AK Partili başkana silahlı saldırı
Niğde'nin Altunhisar ilçesi AK Partili Belediye Başkanı Erdal Sarı, silahlı saldırıya uğradı. Kolundan yaralanan Sarı, hastaneye kaldırıldı. O sıralarda meydandan geçen 12 yaşında Celil Sarı da başından yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İlçe meydanında yaya olarak giden Başkan Erdal Sarı ile karşılaşan Bayram Ö., üzerinde taşıdığı tabancasını çekerek 4 el peş peşe ateş etti. Başkan Sarı kolundan yaralanırken, o sırada olay yerinden geçen ortaokul öğrencisi Celil Acar’ın da başına kurşun isabet etti.
Saldırgan kaçarken, yaralanan Başkan Erdal Sarı ile durumu ağır olan Celil Acar, yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Celil Acar’ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken, kaçan saldırgan aranıyor.
Başkan Sarı’nın ifadesinde saldırgan Bayram Ö.’yü tanımadığı ve neden aldırdığını bilmediğini söylediği belirtildi.
Bu arada saldırgan Bayram Ö.'nün denetimli serbestlikten faydalanarak serbest kaldığı öğrenildi.
HÜRRİYET
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