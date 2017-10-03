Facebook Twitter Rss

AK Partili başkanlar için açıklama!

AK Partili başkanlar için açıklama!.17930
  • Giriş : 03.10.2017 / 13:06:00

AK Partili başkanlar için AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Basında çıkan iddialara hükümetten yanıt geldi. Konuya ilişkin yaptığı açıklamasında bazı belediye başkanları ile ilgili çıkan istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bazı belediye başkanlarının istifalarının istendiğine dair iddialarla ilgili açıklama yapan Ünal şunları söyledi: "Şu belediye başkanından istifa istendi ya da bu belediye başkanının istifası istendi şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Biz bütün belediyelerimizle ilgili değerlendirmelerimizi de yapıyoruz. Performans kriteri çalışmaları yürütülüyor. Basında yürütülen istifası istenen belediye başkanlarımızla ilgili herhangi bir çalışma olmamıştır.

Biz 2019'a hazırlanırken hem teşkilatta hem belediyelerde bir takvim yürütüyoruz. Sanırım yılbaşına kadar hem teşkilat hem de belediyelere ilişkin çalışmalar belli bir noktaya gelir. Biz AK Parti olarak 2019'a dönük kamuoyu algısının, kamuoyu araştırmalarının gereği ve kamuoyunun taleplerini dikkate alarak hem yerel yönetimler hem de teşkilat başkanlığımız bu çalışmaları yürütüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek'e dönük istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır."

Erdoğan'dan Gökçek yanıtı!

Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kılıçdaroğlu: İstifa eden suçludur!

Kılıçdaroğlu: İstifa eden suçludur!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kadir Topbaş'ın sözlerini değerlendirdi.

Başbakan'dan MTV açıklaması!

Başbakan'dan MTV açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım, MTV ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

AYM, CHP'li vekillerin itirazını reddetti!

AYM, CHP'li vekillerin itirazını reddetti!

Anayasa Mahkemesi, CHP'li Milletvekillerinin itirazını reddetti.

AK Parti'de 4 ilçe başkanı değişti

AK Parti'de 4 ilçe başkanı değişti

AK Parti'de 4 ilçenin başkanının gece yarısı değiştiği duyuruldu.

 

Bahçeli: HDP Meclis'te olmasa da olur

Bahçeli: HDP Meclis'te olmasa da olur

Bahçeli, gazetecilerin HDP ile ilgili sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Ankara'da zirve üstüne zirve

Ankara'da zirve üstüne zirve

TBMM’nin açılış resepsiyonundan sonra önemli bir zirve daha gerçekleştirildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya