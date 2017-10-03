AK Partili başkanlar için açıklama!
Basında çıkan iddialara hükümetten yanıt geldi. Konuya ilişkin yaptığı açıklamasında bazı belediye başkanları ile ilgili çıkan istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Bazı belediye başkanlarının istifalarının istendiğine dair iddialarla ilgili açıklama yapan Ünal şunları söyledi: "Şu belediye başkanından istifa istendi ya da bu belediye başkanının istifası istendi şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Biz bütün belediyelerimizle ilgili değerlendirmelerimizi de yapıyoruz. Performans kriteri çalışmaları yürütülüyor. Basında yürütülen istifası istenen belediye başkanlarımızla ilgili herhangi bir çalışma olmamıştır.
Biz 2019'a hazırlanırken hem teşkilatta hem belediyelerde bir takvim yürütüyoruz. Sanırım yılbaşına kadar hem teşkilat hem de belediyelere ilişkin çalışmalar belli bir noktaya gelir. Biz AK Parti olarak 2019'a dönük kamuoyu algısının, kamuoyu araştırmalarının gereği ve kamuoyunun taleplerini dikkate alarak hem yerel yönetimler hem de teşkilat başkanlığımız bu çalışmaları yürütüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek'e dönük istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır."
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