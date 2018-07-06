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AK Partili belediye cemevi açtı!

AK Partili belediye cemevi açtı!.28489
  • Giriş : 06.07.2018 / 10:54:00

AK Partili Pendik Belediyesi, beşinci cemevini hizmete soktu.

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İstanbul'da AK Partili Pendik Belediyesi'nin desteği ile tamamlanan cemevi hizmete açıldı. Pendik'te daha önce inşa edilen dört cemevinden olan Kavakpınar Cemevi'nin içinde eğitin ve cenaze hizmetleri veriliyor.

Dört kattan oluşan cemevinin ilk katında, aşevi ve eğitim salonu, ikinci katta atölye ve ofisler, üçüncü katta ise cem salonu yer alıyor. Bodrum katta ise otopark, morg ve cenaze yıkama alanları bulunuyor.

Toplamda 2 bin 98 metrekarelik kullanım alanı olan cemevi, belediye meclis kararıyla bedelsiz olarak tahsis edilecek.

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