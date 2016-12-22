AK Partili Biter'den şehitler için başsağlığı mesajı
AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, Türkiye’yi terörle terbiye etme ve istikrarsızlaştırma gayreti içerisinde olan hiçbir gücün, milletin birlik ve beraberliği karşısında başarıya ulaşma şansı bulunmadığını bildirdi.
Biter, yayınladığı mesajda, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye topraklarında yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı’nda terör örgütü DAEŞ’in bombalı araçlarla gerçekleştirdiği saldırılarda şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirten Biter, “Başta şehitlerimizin aileleri ve Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere tüm milletimizin başı sağ olsun” dedi.
Türkiye’nin yurt içinde ve yurt dışında, ülkesini ve milletini korumak için terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiğini ifade eden Biter, şöyle devam etti:
“Terör örgütleri PKK, DAEŞ ve FETÖ’ye karşı mücadele eden ülkemiz, dünyada birden fazla örgütle aynı anda mücadele eden tek ülke. Son dönemde İstanbul Beşiktaş ve Kayseri’de PKK’nın saldırıları, Ankara’da Rusya Büyükelçisi’nin FETÖ mensubu tarafından suikastle öldürülmesi ve DAEŞ’in sınır güvenliğimize yönelik tehditleri, aslında tek bir amaca hizmet etmektedir; Türkiye’yi kaosa sürükleyip, yalnızlaştırmak, itibarsızlaştırmak ve istikrarsızlaştırmak. Ancak, bunun için gayret sarf edenlerin hevesi her defasında kursağında kalmaktadır. Her saldırı sonrası birbirine daha da kenetlenen milletimiz, terör örgütlerine en güzel cevabı vermektedir. Hiçbir terör örgütü ve arkalarındaki hiçbir gücün, milletimizin birlik ve beraberliği karşısında başarıya ulaşma şansı yoktur. Türkiye’ye tehdit oluşturan her türlü unsur, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında olduğu gibi, güçlü Türk milletini ve ülkesine sadık güvenlik güçlerini her zaman karşılarında bulacaktır.”
Terör örgütlerine yönelik mücadelenin kesintisiz devam ettirilmesi gerektiğinin de altını çizen Biter, “Bu mücadele, terörün kökü tamamen kurutulana kadar kararlılıkla sürdürülmelidir” ifadelerini kullandı.
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