AK Partili Elitaş'tan yeni kabine açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yeni kabine ile ilgili açıklama yaptı ve milletvekili olmayan eski bakanların yeni kabinede yer alabileceğini söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, pazartesi günü açıklanması beklenen kabineye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Elitaş özetle şunları söyledi:
"Sayın cumhurbaşkanımız tamamını dışarıdan yapabilir. Milletvekili adayı olmayan eski bakanlardan yapabilir. Sivil toplum örgütlerinden yapılabilir. Kanaatime göre bir veya iki (cumhurbaşkanı yardımcısı) olabilir. Bu, Cumhurbaşkanının takdirinde. Anayasada sayısı belli değil.
Kabinede dışarıdan bakanlar muhtemelen ağırlıklı olacak. Eski bakanlardan milletvekili olmayanlar var onlardan tercih edebilir."
NTV
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