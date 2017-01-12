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AK Partili Fatih Şahin'in burnu kırıldı!

AK Partili Fatih Şahin'in burnu kırıldı!.19753
  • Giriş : 12.01.2017 / 11:24:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Fatih Şahin'in burnu kırıldı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaşanan kavgada AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in de burnu kırıldı.

Anayasa değişikliği teklifi Meclis'te gerilimi yükseltti. Fatih Şahin'in burnu kırılırken AK Partili vekil Balta da bacağından ısırıldı.

ŞAHİN'İN BURNU KIRILDI

Vekilller arasında çıkan kavgada AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in de burnu kırıldı.

BAŞBAKAN ZİYARET ETTİ

5. maddenin kabulünün ardından Başbakan Yıldırım ile TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Mehmet Muş ile bazı AK Parti'li milletvekilleri de hastaneye gelerek Şahin'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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