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AK Partili kaç kadın üye var?

AK Partili kaç kadın üye var?.20762
  • Giriş : 15.01.2017 / 13:02:00

AK Parti'de kaç kadın üye olduğu açıklandı. Buna göre AK Parti, dünyanın en fazla kadın üyeye sahip partisi.

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AK Parti'nin 4 milyon 308 bin kadın üyesinin olduğu belirtildi. Bu sayı, bütün dünyandaki üye sayılarından fazla.

Bu 4 milyon 308 bin üyenin 30 bine yakının akfi yönetici pozisyonunda olduğu belirtildi.

AK Parti'nin 81 il, 919 ilçede ve mahallelerde teşkilatlarının olduğu kaydedildi.

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