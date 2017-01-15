AK Partili kaç kadın üye var?
AK Parti'nin 4 milyon 308 bin kadın üyesinin olduğu belirtildi. Bu sayı, bütün dünyandaki üye sayılarından fazla.
Bu 4 milyon 308 bin üyenin 30 bine yakının akfi yönetici pozisyonunda olduğu belirtildi.
AK Parti'nin 81 il, 919 ilçede ve mahallelerde teşkilatlarının olduğu kaydedildi.
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