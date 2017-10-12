AK Partili Şahin evleniyor!
AK Parti Karabük Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ali Şahin yarın ikinci kez evleniyor. Şahin, 3 yıl önce eşi Saniye Şahin'i kaybetmişti.
4 çocuk babası olan Mehmet Ali Şahin, AK Parti Genel Merkezi'nde Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı yaptığı dönemde 3 yıl boyunca sekreterliğini yapan 39 yaşındaki Zuhal Fırat'la 15 gün önce aile arasında bir törenle nişanlanmıştı.
13 Ekim Cuma günü (yarın) Ankara’da bir otelin salonunda düzenlenecek nikah törenine başta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar, Genel Başkan Yardımcıları ve aile yakınları ile Ankara siyasetinin ve bürokrasinin önde gelen üst düzey isimleri davet edildi.
AK Parti iktidarı dönemlerinde, Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı ve TBMM Başkanlığı görevlerinde bulunan Şahin, son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve halan 26. Dönem AK Parti Karabük Milletvekilliği görevini yapmakta.
HÜRRİYET
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