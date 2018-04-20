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AK Partili vekil, CHP'li adayla dalga geçti

AK Partili vekil, CHP'li adayla dalga geçti.15141
  • Giriş : 20.04.2018 / 16:21:00

AK Partili vekil Mustafa Şentop, CHP'li aday Öztürk Yılmaz ile dalga geçti.

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AK Partili Milletvekili Mustafa Şentop, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasını öğrendikten sonra kahkaha attı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Yılmaz'ın adaylığının açıklandığı sırada CNN Türk canlı yayınında konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Şentop, haberi öğrenince kahkaha attı. Şentop, "Parti sözcüleri tarafından Genel Başkan'ın aday olabileceği söylenmişti. Şimdi Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesi aday oldu. Parti içinde de muhtemelen başka isimler çıkabilir" dedi.

Şentop, kendisine sorulan "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu aday olacak mı olmayacak mı?" sorusuna "Önce genel başkan yardımcıları çıkacak herhalde aday olarak" dedikten sonra bir daha güldü.

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