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AK Partili vekil için TBMM'de tören düzenlendi

AK Partili vekil için TBMM'de tören düzenlendi.24804
  • Giriş : 26.09.2017 / 11:36:00

AK Partili vekil için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi.

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Dün geçirdiği kalp krizi sonrası AK Parti Milletvekili Abdulkadir Yüksel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, bakan ve vekiller de katıldı.

Yüksel'in cenazesi bugün memleketi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine götürülerek toprağa verilecek.

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