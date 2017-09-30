AK Partili vekil Taşkesenlioğlu fenalık geçirdi!
AK Partili Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda fenalık geçirip yere yığıldı.
Partililer tarafından kaldırılan Taşkesenlioğlu, alındığı koltukta bir süre dinlendi. Sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği Taşkesenlioğlu'nun tansiyonunun düştüğü ifade edildi.
Kısa bir süre sonra kendini toparlayan Zehra Taşkesenlioğlu, buradaki programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte MNG alışveriş merkezinin açılış törenine katıldı.
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