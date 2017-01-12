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AK Partili vekilin ayağını ısırdı

AK Partili vekilin ayağını ısırdı.11359
  • Giriş : 12.01.2017 / 09:33:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hiç yakışmayan görüntüler ortaya çıktı.

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Anayasa değişikliği için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne toplanan milletvekilleri kavgaya tutuştu. Çıkan kavgada TBMM'ye yakışmayan görüntüler ortaya çıktı.

Yaşanan arbede de CHP Milletvekili Eren Erdem, AK Partili Milletvekili Muhammet Balta'yı bacağından ısırdı.

 

Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde gerginlik tırmanarak sürdü. Görüşmeleri aksatmakta kararlı olan CHP milletvekilleri, Meclis'te kavga çıkardı.

Balta, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Merak etmeyin bütün aşıları yaptırdım" dedi.

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