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AK Partili vekiller FETÖ'ye karşı atağa geçti

AK Partili vekiller FETÖ'ye karşı atağa geçti.20762
  • Giriş : 26.12.2017 / 12:32:00

AK Partili vekiller Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na karşı atağa geçti.

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AK Partili vekiller Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın yaptıklarını vatandaşlara anlatmak için yurt dışına gidiyor. Böylece tehlikeninin hala farkında olmayanlar uyarılacak.

Kararlı mücadeleyle yurt içinde hareket edemeyecek noktaya getirilen ancak Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere bir çok ülkede faaliyetlerine devam eden FETÖ, bulduğu her uluslararası platformu Türkiye aleyhine kullanmaya çalışıyor. AK Parti bunun önüne geçmek için 2018’de çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Yeni yıldan itibaren AK Parti Meclis grubu, parlamenter demokrasiyi ve diplomasiyi harekete geçirecek. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı koordinesinde yapılacak çalışmalar kapsamında AK Parti milletvekillerinden ekipler oluşturulacak ve bu ekipler gerek ikili gerek çok taraflı kuruluşlarda Türkiye’nin tezlerini anlatarak FETÖ’nün gerçek yüzünün görülmesini sağlamak için çalışacak. Bütün dostluk grupları ve yurt dışı komisyonları, muhataplarıyla bir araya gelecek. Vekillerin bu çalışmalarına paralel olarak üniversiteler, akademi dünyası da uluslararası partnerleri ve muhataplarıyla bilgi paylaşımında bulunacak. Ayrıca ekonomi dünyası ve iş dünyası da yurt dışında etkinlikler düzenleyecek. Çalışmalarda başta sosyal medya olmak üzere bütün mecralar etkin bir şekilde kullanılacak.

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