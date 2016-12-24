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AK Partili Yılmaz Bulut öldürüldü

AK Partili Yılmaz Bulut öldürüldü.18237
  • Giriş : 24.12.2016 / 11:24:00

AK Partili başkan yardımcısı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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AK Parti'de büyük şok. AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut dün akşam uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Araçla takip edildikten sonra kurşun yağmuruna tutulan Yılmaz Bulut'un uyuşturucu satıcılarıyla bir süre önce tartıştığı ve saldırının bununla ilgisi olabileceği öğrenildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Mamak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yeğeninin Akdere Mahallesi Güllüce Caddesi üzerinde önünü kesen uyuşturucu satıcıları ile kavga ettiğini öğrenen AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut (35), yeğenini kurtarmak için olay yerine gitti. Uyuşturucu satıcıları ile bir süre tartışan Bulut, yeğeni ile birlikte evine döndüğü sırada, araçla takip eden 4 kişinin açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı. Bulut’un kanlar içinde yerde kaldığını gören saldırganlar gecenin karanlığından faydalanarak izlerini kaybettirdi.

Bulut’un yeğeni olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı tedavi edilmek üzere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine saldırının gerçekleştiği yere gelen Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili delilleri topladı. Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için soruşturma başlattı.

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