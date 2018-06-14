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AK Partililere saldırdılar

AK Partililere saldırdılar.9888
  • Giriş : 14.06.2018 / 17:42:00

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Partili gruba saldırı yapıldığını söyledi.

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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şarlıurfa'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Partili gruba saldırı yapıldığını söyledi. Demircan, yaralılara müdahale yapıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şanlıurfa'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Partililere bir grubun saldırdığı bilgisinin kendisine ulaştığını belirterek, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik." dedi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını  yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu  gruba saldırıda bulunuldu.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız,  aldıkları ilk bilgiye göre, milletvekili Yıldız'ın beraberindeki partililerle gün  içerisinde Suruç ilçesinde esnaf ziyareti yaptığını söyledi.

Bu sırada AK Partililerin kimliği henüz belirlenemeyen bir grubun  saldırısına uğradığını ifade eden Bahattin Yıldız, "Partimizden yaralılar var  ancak milletvekilimizde herhangi bir şey yok." dedi.

Öte yandan, bölgede seçim çalışması yürüten Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da olayı haber alır almaz Suruç'a gittiği, ilçeye  çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildiği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şanlıurfa'da seçim çalışmalarını  sürdüren AK Partililere bir grubun saldırdığı bilgisinin kendisine ulaştığını  belirterek, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor.  Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik." dedi.

TRT

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