AK Partililere saldırdılar
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şarlıurfa'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Partili gruba saldırı yapıldığını söyledi. Demircan, yaralılara müdahale yapıldığını belirtti.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şanlıurfa'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Partililere bir grubun saldırdığı bilgisinin kendisine ulaştığını belirterek, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik." dedi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba saldırıda bulunuldu.
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, aldıkları ilk bilgiye göre, milletvekili Yıldız'ın beraberindeki partililerle gün içerisinde Suruç ilçesinde esnaf ziyareti yaptığını söyledi.
Bu sırada AK Partililerin kimliği henüz belirlenemeyen bir grubun saldırısına uğradığını ifade eden Bahattin Yıldız, "Partimizden yaralılar var ancak milletvekilimizde herhangi bir şey yok." dedi.
Öte yandan, bölgede seçim çalışması yürüten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da olayı haber alır almaz Suruç'a gittiği, ilçeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildiği öğrenildi.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şanlıurfa'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Partililere bir grubun saldırdığı bilgisinin kendisine ulaştığını belirterek, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik." dedi.
TRT
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