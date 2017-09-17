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Akademisyen Kumrular'dan 'çıtır köpek' istifası

Akademisyen Kumrular'dan 'çıtır köpek' istifası.13229
  • Giriş : 17.09.2017 / 09:44:00

Beylerbeyi'nden aldığı 17 yaşındaki Çıtır isimli köpeği, Ataköy’e götürüp bırakan akademisyen Özlem Kumrular, çalıştığı üniversiteden istifa etti.

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Büyüyen Beşik

17 yaşındaki Çıtır isimli köpeği, apartmanda koku yaptığını gerekçe gösterip arabasının bagajına koyarak Beylerbeyi'nden Ataköy'e götürüp bırakan Özlem Kumrular, akademisyen olarak çalıştığı üniversiteden istifa etti.

Kumrular, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gündemdeki Çıtır köpek meselesine dair sürecin sağlıklı yürümesi adına Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki görevimden istifa ettiğimi bildiririm” dedi.

Kumrular’ın Ataköy’de sokağa bırakmasının ardından koma halinde Sultangazi’deki barınağa götürüldüğü ortaya çıkan Çıtır’ın burada yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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