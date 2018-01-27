Akalın: Acun'la aramız limoni, beni çağırmaz
Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapacağı iddialarına yanır veren Demet Akalın, Acun ile arasının limoni olduğunu belirterek, kendisini çağırmayacağını belirtti.
Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile çıktığı İtalya tatilinden önceki gün dönüş yaptı. "O Ses Türkiye'de jüri olacak mısınız?" sorusuna Akalın "Acun beni çağırmaz." diye cevapladı.
Sosyal medyada "O Ses Türkiye'ye" jüri olacağı konusu hatırlatılan Demet Akalın Kurt "Ben iyi bir izleyiciyim, jüri koltuğunda tırtım. Hem Acun beni çağırmaz, Acun'la aramız limoni" diyerek aracına bindi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Usta sanatçı Bülent Ersoy yoğun bakımda
Türk Sanat Müziği sanatçısı Bülent Ersoy, yoğun bakıma alındı.
Seren Serengil: Cezaevinden röportaj veririm
Ünlü isim Seren Serengil, Gülben Ergen ile ilgili yine çarpıcı sözler sarfetti.
Bir isim daha açıklandı! Sahra Survivor yolcusu!
Ekranların sevilen programı Survivor'a gidecek isimlerden biri daha belli oldu.
Arda Kural dizi çekimleri için Diyarbakır'da
Oyuncu Arda Kural, zor günleri geride bırakarak kariyerine odaklandı.
Acun eşi Şeyma Subaşı'dan boşanıyor mu?
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın arasının bozuk olduğu iddiası gündemi salladı.
İdo'un aşkı Survivor Anıl'ın sevgilisiymiş
İdo'un aşkı Yasemin Şevkatli'nin Survivor Anıl'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı.