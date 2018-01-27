Akalın: Acun'la aramız limoni, beni çağırmaz

Giriş : 27.01.2018 / 17:55:00

27.01.2018 / 17:55:00 Güncelleme : 27.01.2018 / 17:53:31

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Acun Ilıcalı ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.