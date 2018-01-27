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Akalın: Acun'la aramız limoni, beni çağırmaz

Akalın: Acun'la aramız limoni, beni çağırmaz.18676
  • Giriş : 27.01.2018 / 17:55:00
  • Güncelleme : 27.01.2018 / 17:53:31

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Acun Ilıcalı ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapacağı iddialarına yanır veren Demet Akalın, Acun ile arasının limoni olduğunu belirterek, kendisini çağırmayacağını belirtti.

Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile çıktığı İtalya tatilinden önceki gün dönüş yaptı. "O Ses Türkiye'de jüri olacak mısınız?" sorusuna Akalın "Acun beni çağırmaz." diye cevapladı.

Sosyal medyada "O Ses Türkiye'ye" jüri olacağı konusu hatırlatılan Demet Akalın Kurt "Ben iyi bir izleyiciyim, jüri koltuğunda tırtım. Hem Acun beni çağırmaz, Acun'la aramız limoni" diyerek aracına bindi.

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